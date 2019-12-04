شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباراتي الاتحاد السكندري والإسماعيلي بدور الثمانية للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد العربى لكرة القدم مواعيد مباراتى الذهاب و الاياب بين الاتحاد السكندرى و الاسماعيلى ضمن مباريات دور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية العربية ( البطولة العربية ) عقب القرعة التى أجريت اليوم بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض .

وجاء موعد مباراة الذهاب والتى سوف تقام بالاسكندرية يوم 28 ديسمبر، بينما تاتى مباراة العودة فى مدينة الاسماعيلية يوم 24 يناير من العام المقبل.

وأسفرت قرعة دور الـ 8 للبطولة العربية، عن صدام مصرى خالص، سيجمع الاتحاد السكندرى والإسماعيلى، كما أوقعت القرعة الشباب السعودى، فى مواجهة الشرطة العراقى، بينما سيواجه الاتحاد السعودى، نظيره أولمبيك أسفى المغربى.

Advertisements

فى حين، سيواجه الرجاء البيضاوى المغربى الفائز من مجموع مواجهتى مباراة الدور ثمن النهائى بين القوة الجوية العراقى، ومولودية الجزائر.

وفى الدور نصف النهائى، سيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

بينما سيلتقى الفائز من مجموع مواجهتي الشباب السعودى والشرطة العراقى، مع الفائز من الاتحاد السعودى وأولمبيك أسفى المغربى.