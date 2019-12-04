شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بنشر عقد حمدى النقاز.. وموقف الزمالك قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد ”الخليج 365” بنشر صورة من عقد الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك مع النادى الأبيض فى موسم 2019 / 2020 وهو الموسم الجارى الذى شهد الأزمة بين اللاعب وناديه، بعدما كشف النقاز عبر محاميه أنه فسخ تعاقده مع الزمالك.

فيما كشف مسئولو الزمالك أن النقاز حصل على مستحقاته بصورة طبيعية ويقتضى التعاقد بين النادى الأبيض ولاعبه التونسى على حصوله فى هذا الموسم على 548 ألف دولار، وبعد خصم الضرائب يكون صافى عقد اللاعب التونسى 425 ألف دولار، وفقا لمصدر مطلع بالقلعة البيضاء.

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وكشف المصدر، لـ"الخليج 365"، أن النقاز حصل على 212 ألف دولار حتى اللحظة الجارية ويقتضى القسط الأول فى عقد النقاز على حصوله على 137 ألف دولار، ويحق له القسط الثانى الحصول على نفس القيمة المالية فى 15 يناير المقبل، وبحصوله على 212 ألف دولار، وفقا للمصدر المطلع بالقلعة البيضاء، يكون اللاعب قد حصل على قيمة مالية مقاربة لأول قسطين من التعاقد معه.

وبهذا سيكون موقف الزمالك قويا فى قضيته مع حمدى النقاز حال عدم حل الأمور بصورة ودية فى الساعات القادمة، وفقا للمصدر، وذلك بعدما جاءت القيمة المالية التى حصل عليها اللاعب بها جزء كبير من القسط المستحق له فى شهر يناير المقبل.