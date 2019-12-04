شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قناوى مديرا فنيا لبيلا خلفا لياسر رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة بيلا مع أحمد قناوى مدرب الإسماعيلى السابق لقيادة الفريق فنيا خلفا لياسر رضوان الذى تقدم باستقالته أول أمس عقب الهزيمة أمام وادى دجلة برباعية فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر . ومن المقرر أن يقود أحمد قناوى فريق بيلا يوم الجمعة المقبل فى لقاء الأوليمبى السكندرى ضمن مؤجلات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

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