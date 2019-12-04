شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يصدم أحمد فتحى بعقد أقل من إكرامى وسليمان وعاشور والان مع تفاصيل الخبر
وكان أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى قد أثارعلامات الاستفهام حوله صباح اليوم الأربعاء، بعد تغريدة غير واضحة عبر حسابه الشخصى على تويتر، وكتب أحمد فتحى: "القرارات التى تصنعها الكرامة صح.. حتى لو وجعتك".
"تويتة" فتحى فتحت باب التهكنات حول إمكانية رحيل اللاعب حال الخلاف مع إدارة الأهلى حول المقابل المالى الذى سيحصل عليه للتجديد.
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