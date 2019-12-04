شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يصدم أحمد فتحى بعقد أقل من إكرامى وسليمان وعاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادى الأهلى تجديد عقد أحمد فتحى لاعب الفريق بنفس القيمة المالية التى سيحصل عليها الثلاثى حسام عاشور وشريف إكرامى ووليد سليمان.

وكان أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى قد أثارعلامات الاستفهام حوله صباح اليوم الأربعاء، بعد تغريدة غير واضحة عبر حسابه الشخصى على تويتر، وكتب أحمد فتحى: "القرارات التى تصنعها الكرامة صح.. حتى لو وجعتك".

"تويتة" فتحى فتحت باب التهكنات حول إمكانية رحيل اللاعب حال الخلاف مع إدارة الأهلى حول المقابل المالى الذى سيحصل عليه للتجديد.

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