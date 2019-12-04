شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المقاولون العرب يتقدم على الجزيرة المطروحى بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المقاولون العرب على الجزيرة المطروحى بهدف مقابل لا شىء بعد نهاية الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف المباراة شكرى نجيب من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة للتونسى سيف الدين الجزيرى.

ورغم فارق المستوى الفنى بين الفريقين فى ظل احتلال المقاولون صدارة الدورى الممتاز، بينما يشارك الجزيرة بدورى القسم الثالث، إلا أن الأخير باغت لاعبو الذئاب بالهجوم من الدقيقة الأولى ولعب بشكل ضاغط على دفاع المقاولون وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة.

ومن إحدى الهجمات المرتدة للاعبى المقاولون أحرز شكرى نجيب الهدف بصناعة فرصة للجزيرى الذى تخطى مدافع الجزيرة الذى قام بعرقلته واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء سددها شكرى نجيب محرزا الهدف الأول لفريقه.

وقد أجرى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب عدة تغييرات فى تشكيلة الفريق التى ستخوض لقاء اليوم ويتكون من :-

حراسى المرمى : حسن شاهين

خط الدفاع : إبراهيم عادى – فادى نجاح – فاروقا – معروف يوسف

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خط الوسط : كريم مصطفى – محمد إبراهيم سوسته – عبد العزيز موسى – عبد الله ياسين

خط الهجوم : شكرى نجيب – سيف الجزيرى

بينما جاء تشكيل الجزيرة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد خير

خط الدفاع : حسام الدين خليل – إسماعيل سعيد – أحمد على – محمود محمد

خط الوسط : عبد الرحمن شحاته – احمد سمير – سعيد كامل – محمد جمال

خط الهجوم : على أبو طالب – محمد نور الدين