شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اتحاد الطائرة: تدعيم المنتخبات بـ13 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد، ظهر اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفى لاتحاد الكرة الطائرة للتحدث عن خطة الاتحاد فى هذه الفترة استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر يناير المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وحضر المؤتمر كلا من أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد وشريف الشمرلى مدير فنى المنتخبات القومية وجابر عبد العاطى المسئول عن اللجنة الفنية والحكم الدولى نصر شعبان البرازيلى جيدو المدير الفنى للمنتخب الأول.

ومن جانبه قال عبد الدايم إن المنتخب الأول مر بظروف صعبة من إخفاقات على الصعيد الأفريقى والدولى بسبب عدم تجديد الدماء فى المرحلة الماضية، مشيرا إلى أنه تم تدعيمه بـ7 عناصر شابة، واستعرض عبد الدايم خلال المؤتمر نتائج المنتخبات منذ قدوم اللجنة المؤقتة مرورا بحصول منتخب الناشئين على المركز الرابع فى بطولة العالم فى تونس، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية قدمت كل الدعم خلال هذه المرحلة وساهما فى نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئات التى أقيمت فى الإسماعيلية والقاهرة.

وعن إعداد منتخب مصر أكد عبد الدايم بدء معسكر فى الصين يتخلله 4 وديات ثم معسكرا مغلقا فى هولندا ثم بلغاريا.

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وقال عبد الدايم إن وزارة الشباب والرياضة دعمت منتخبات الطائرة بـ13 مليون جنيه، مؤكدا أن الاتحاد صرف 23 مليون جنيه على البطولات، وأن بطولة العالم للناشئات تكلفت 12 مليون جنيه مقارنة ببطولة العالم تحت 23 سنة التى تم تنظيمها فى 2017 وتكلفت 14 مليون جنيه.

وتابع عبد الدايم أنه اتفق مع شركة تأمين للحكام والمدربين، وأن هناك اتفاقا مع وزارة الرياضة على إقامة صالة لاتحاد الطائرة.

وقال عبد الدايم إنه لا صحة لما يتردد عن تسبب اللجنة فى عدم إقامة عمومية لإجراء انتخابات، وأنه خاطب اللجنة الأولمبية فى الموعد المحدد، مشيرا إلى أنه تم رفضها بسبب دعوة مرفوعة عن إبطال لائحة الاتحاد.