الامارات | 4 لاعبين أساسيين خارج حسابات الشارقة أمام العين

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين أساسيين خارج حسابات الشارقة أمام العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزير العنبري أن هناك أربعة لاعبين أساسيين هم لاعب الرأس الأخضر ريكادو غوميز والحسن صالح وماركوس ميلوني وسيف راشد سيكونون خارج حسابات الفريق خلال مباراته المرتقبة بعد غد الجمعة أمام العين في الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي وذلك بسبب تعرضهم أخيرا للإصابات، مشيرين الى أن الجهاز الفني فضل إراحة هؤلاء اللاعبين ومنح الفرصة للاعبين آخرين للمشاركة في هذه المباراة ، مشددا على أنه ورغم أن كل الفرق تتمنى اللعب أمام فريق كبير مثل العين الا أن المباراة لن تكون سهلة ، واصفا العين بانه فريق محترم ولديه لاعبين مميزين.

وقال عبد العزيز العنبري خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر النادي في الشارقة " الشارقة استعد جيدا لهذه المباراة وخاض مباراة ودية أمام الكويت الكويتي".

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وردا على سؤال إمكانية ان تكون كفة الشارقة هي الأرجح في هذه المباراة نظرا للظروف التي يمر بها العين حاليا أضاف العنبري “العين يخوض هذه المباراة على ملعبه وأمام جمهوره فضلا عن أن اللقاء سيشهد عودة اغلب لاعبي العين الأساسيين لذلك أتوقع أن تكون المباراة صعبة وليست سهلة ومن الصعب التكهن بنتيجة المباراة لكن في النهاية فإن هذه هي كرة القدم".

وأشار مدرب الشارقة الى أن فريقه استفاد من فترة الراحة خلال توقف مباريات دوري الخليج العربي بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج 24 ، لافتا الى أنه يتوقع أن تكون كل الفرق استفادت من فترة توقف الدوري,

وشدد العنبري على أن اهتمام فريقه سيكون منصبا على هذه المسابقة وفي ذات الوقت على مباريات في الدوري.