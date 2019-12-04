الامارات | مدرب الوحدة: واجهت الريال وبرشلونة ولا اشعر بالخوف من المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوحدة: واجهت الريال وبرشلونة ولا اشعر بالخوف من المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 ديسمبر 2019

قلل مدرب فريق الوحدة، مانويل خيمينيز من صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه بمنافسه فريق الجزيرة، مساء يوم الجمعة، ضمن ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، وأكد أنه سبق له كمدرب وأن واجه اندية على غرار ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين وميلان الإيطالي ولم يشعر بالخوف، وأنه يكن كل الاحترام لمنافسه في لقاء الغد ويأمل أن ينجح في التأهل على حسابهم.

Advertisements

وقال خيمينيز في المؤتمر الصحافي أمس: "في كرة القدم لا يجب أن تشعر بالخوف من المنافس وإنما تكن له كل الاحترام فقط، بالنسبة لي لقد واجهت من قبل أندية مثل الريال وبرشلونة وميلان ولكم أشعر بالخوف لأنني سأوجههم، في مباراة الجمعة أمام الجزيرة يجب أن نحترمهم، أنهم فريق قوي ولديهم 22 لاعب وجميعهم نفس المستوى".

وأضاف المدرب الذي سيخوض أول ديربي له في مواجهة الجار فريق الجزيرة: "بكل تأكيد عودة الدوليين ستصب فيصالحهم أيضاً وتعزز من قوتهم لكننا في المقابل نمتلك فريق جيد ولدينا الفرصة الكبيرة للفوز بنتيجة المباراة، سنحاول أن نؤدي مباراة جيدة في لقاء الديربي وعلينا أن نكون في الموعد، نحن سنفتقد خدمات إسماعيل مطر وحمدان الكمالي بداعي الإصابة وسننظر في أمر مشاركة الدوليين بعد مران الغد".