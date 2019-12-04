سبيرز يهزم روكتس رغم تألق هاردن ووستبروك









اسماء السيد - لم تنفع النقاط الـ 50 التي سجلها نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن ولا "تريبل"دابل" زميله راسل وستبروك (19 نقطة و10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة) في ابعاد الهزيمة عن فريقهما امام سان انتونيو سبيرز 133-135 بعد التمديد وقتين اضافيين، في حين عزز لوس انجليس ليكرز صدارته للمجموعة الغربية بفوزه على دنفر ناغتس الثلاثاء ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

واهدر هيوستن فوزا كان في متناوله لانه تقدم بفارق 22 نقطة على منافسه في احدى مراحل المباراة ثم 10 نقاط قبل صافرة النهاية باربع دقائق، قبل ان يفرط بذلك.

ولعب الاحتياطي لوني ووكر دور المنقذ لسبيرز لانه سجل 28 نقطة بينها 19 في الربع الاخير و4 متابعات، كما ساهم ووكر في تمديد الوقت عندما سجل ثلاثيتين تواليا ليفرض التعادل 115-115.

ودفع هيوستن ثمن خطأ تحكيمي فاضح كان حاسما في عدم فوزه عندما سجل هاردن سلة ساحقة "دانك" بعدما اعترض الكرة في ملعب فريقه في الربع الاخير والنتيجة تشير إلى 102-89، لكن الجهاز التحكيمي اعتبر خطأ بان كرته لم تدخل السلة.

واعرب مدرب هيوستن مايك دانتوني عن اسفه لعدم قدرة فريقه على حسم الامور في صالحه بقوله "تخلينا عن المهام الدفاعية كليا، لم نعد الى الوراء، لقد اهدرنا الفوز بطريقة سيئة".

وعن السلة التي لم تحتسب قال المدرب "ليس لديّ أدنى فكرة. لم احصل على تفسير لذلك".

في المقابل، عزز لوس انجليس ليكرز صدارته للمجموعة الغربية بالفوز على دنفر ناغتس ثالث هذه المجموعة 105-96 في كولورادو.

ومرة جديدة تألق الثنائي ليبرون جيمس وانطوني ديفيس في صفوف ليكرز وسجل كل منهما 25 نقطة في 36 دقيقة. اما افضل مسجل في صفوف دنفر ناغتس فكان جمال موراي مع 22 نقطة.

وتقدم ليكرز 60-49 في نهاية الشوط الاول، ثم بـ 10 نقاط في مطلع الربع الثالث قبل ان يسجل ناغتس 10 نقاط تواليا معادلا النتيجة لكن ديفيس سجل ثلاثية وجيمس سلتين تواليا ليمنحا ليكرز التقدم مجددا.

واقترب ناغتس مجددا من ليكرز 97-96 قبل دقيقتين و23 ثانية من نهاية المباراة من دون ان يتمكن من تجاوزه.

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وعاد ليكرز بالتالي الى نغمة الانتصارات بعد سقوطه امام دالاس مافريكس الاحد للمرة الاولى بعد 10 انتصارات تواليا ليرفع رصيده الى 18 انتصارا هذا الموسم مقابل 3 هزائم.

-دونتشيتش يواصل التألق-

وقدم نجم دالاس مافريكس السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش (20 عاما) عرضا رائعا اخر ليقود فريقه الى الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 118-97 بتسجيله 33 نقطة مع 18 متابعة (رقم قياسي شخصي) و5 تمريرات حاسمة علما بانه خاض ثلاثة ارباع فقط.

وساهم الاحتياطي سيث كوري بـ 19 نقطة، بالاضافة الى 12 نقطة لكل من تيم هارداواي جونيور وماكسي كليبر للفائز.

وانهى مافريكس الربع الثالث متقدما بفارق 9 نقاط عن بيليكانز لكنه ضرب بقوة في الربع الاخير مسجلا 34 نقطة مقابل 22 لمنافسه ليخرج فائزا بفارق 21 نقطة.

ومني تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي بخسارته الخامسة هذا الموسم بسقوطه امام ميامي هيت 110-121 بعد التمديد في مباراة شهدت عودة نجمه كايلي لوري الى الملاعب لكنه اكتفى بـ 12 نقطة في غضون 40 دقيقة.

وغاب لوري عن اخر 11 مباراة لفريقه بعد تعرضه لكسر في احد اصابع يده اليسرى.

ونجح جيمي باتلر في تسجيل 8 نقاط في الدقيقة الاولى من الوقت الاضافي، ليضع ميامي على السكة الصحيحة للفوز وانهى المباراة مع "تريبل دابل" من 22 نقطة و13 متابعة و12، في حين اضاف زميله دنكان روبنسون 22 نقطة. اما افضل مسجل في صفوف رابتورز فكان نورمان باول مع 23 نقطة.

وصعد ميامي بفضل هذا الفوز الى المركز الثاني في المجموعة الشرقية مع 15 انتصارا مقابل 5 هزائم.

وتغلب لوس انجليس كليبرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 117-97 في مباراة اكتفى فيها نجم الاول كاوهي لينارد بتسجيل 11 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة، في حين سجل زميلاه مونتريزل هاريل وبول جورج 51 نقطة سويا.