"الموج الأزرق" يجتاح الدوحة لدعم الهلال رغم القطيعة !









اسماء السيد - عن طريق عمان والكويت سيصل الآلاف من عشاق الزعيم السعودي نادي الهلال للوقوف خلفه في التحدي المونديالي الذي يشارك به في الدوحة بعد أقل من أسبوع ممثلاً للكرة السعودية والآسيوية، حيث ينطلق مونديال الأندية في العاصمة القطرية الدوحة 11 ديسمبر الجاري، وتقام المباراة النهائية للبطولة 21 ديسمبر، ويطمح عشاق الهلال في ظهور فريقهم بصورة جيدة في البطولة العالمية التي يشارك فيها للمرة الأولى، وذلك بعد سنوات من سيطرة غريمه النصر على لقب "العالمي" نظراً لمشاركته سابقاً في مونديال الأندية.

السعوديون يشترون التذاكر

التقارير القادمة من الفيفا، وموقع بيع تذاكر المونديال تشير إلى أن 70 % من تذاكر البطولة التي تجمع أبطال قارات العالم بزعامة ليفربول وفلامنجو قد تم بيعها، ومن بين الجماهير التي حرصت على شراء تذاكر المباريات جماهير الهلال الملقبة بالموج الأزرق، مما يعني تدفها على الدوحة لدعم فريقها على الرغم من استمرار المقاطعة السياسية والدبلوماسية بين الرياض والدوحة، وكعادتها تغرد الرياضة بمعزل عن المشكلات السياسية، فقد شارك المنتخب السعودي في خليجي الدوحة الذي تتواصل مبارياته الآن ، وكذلك شارك الإماراتيون في البطولة الخليجية بقطر.

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مواجهة الجالية التونسية

المباراة الأولى بمونديال الأندية في الدوحة لفريق الهلال بطل آسيا، سوف تجمعه مع فريق الترجي التونسي بطل أفريقيا الذي من المؤكد أنه سيحظى بدعم جماهيري كبير من الجالية التونسية في قطر، وهو الأمر الذي يشجع عشاق الهلال على السفر إلى الدوحة من أجل الوقوف خلف فريقها حتى لو كانت طرق و دروب السفر ليست مباشرة بين المدن السعودية والدوحة القطرية، وتقام المباراة بين الهلال والترجي 14 ديسمبر المقبل.

وفي حال تمكن الفريق السعودي من عبور العقبة التونسية فسوف يواجه فلامنجو البرازيلي ممثل الكرة اللاتينية في 17 ديسمبر، ليصبح الأمل موجوداً في بلوغ النهائي ومواجهة ليفربول، ليكرر الهلال إنجاز العين الإماراتي الذي بلغ نهائي مونديال الأندية قبل عامين، والتقى مع ريال مدريد في مباراة تاريخية انتهت لمصحلة العملاق المدريدي.