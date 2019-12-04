شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لوائل بدر فى سلة سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى سبورتنج على الجهاز المعاون لوائل بدر المدير الفنى لفريق كرة السلة ، والذى تولى المهمة خلفا لصبرى عبد النبى الذى تقدم باستقالته الأسبوع الماضى .

يتكون الجهاز المعاون لبدر من طارق صبحى مدرب عام ، و هيثم كامل مدرب، و سامح صلاح مدير ادارى ، بالإضافة على سمير حنفى طبيبا ، و عصام غريب مدرب أحمال، و تامر كرارة اخصائى تأهيل ، واسلام الشبكاتى محلل اداء ، بالإضافة إلى محمد جابر اخصائى ، و هانى عبد الرازق مدلك .

وكان صبرى عبد النبى المدير الفنى لسبورتنج قد تقدم باستقالته بعد الهزيمة من سموحة فى دورى المرتبط، وتم قبولها من مجلس الإدارة، ليتم الاستعانة بوائل بدر فى المهمة