تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لوائل بدر فى سلة سبورتنج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى سبورتنج على الجهاز المعاون لوائل بدر المدير الفنى لفريق كرة السلة ، والذى تولى المهمة خلفا لصبرى عبد النبى الذى تقدم باستقالته الأسبوع الماضى .
يتكون الجهاز المعاون لبدر من طارق صبحى مدرب عام ، و هيثم كامل مدرب، و سامح صلاح مدير ادارى ، بالإضافة على سمير حنفى طبيبا ، و عصام غريب مدرب أحمال، و تامر كرارة اخصائى تأهيل ، واسلام الشبكاتى محلل اداء ، بالإضافة إلى محمد جابر اخصائى ، و هانى عبد الرازق مدلك .
وكان صبرى عبد النبى المدير الفنى لسبورتنج قد تقدم باستقالته بعد الهزيمة من سموحة فى دورى المرتبط، وتم قبولها من مجلس الإدارة، ليتم الاستعانة بوائل بدر فى المهمة
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