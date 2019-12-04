شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف راتب شهرين للاعبين قبل مواجهة الشرقية فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مسؤولو الزمالك، راتب شهرين للاعبى الفريق قبل مواجهة الشرقية، المقرر إقامتها مساء اليوم، فى إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، فى اللقاء الذى سيقام على ستاد القاهرة الدولى.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد منح لاعبى الفريق، وعداً، بصرف جزء من رواتبهم قبل مواجهة الشرقية، لتحفيزهم على استعادة الانتصارات فى المرحلة القادمة، بعد الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويدير الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الجديد للزمالك، اللقاء اليومن فى أول مهمة بعد توليه المسؤولية الفنية خلفا للصربى ميتشو الذى تم إقالته من منصبه مؤخراً ليتولى كارتيرون المسؤولة الفنية للفريق.