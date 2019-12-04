شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل علي استاد السلام "حق انتفاع" لمدة 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل ادارة النادي الأهلي عن نجاح ناديه في الحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة بموجب الاتفاق يلعب الأهلي كل مبارياته علي ملعب السلام. يذكر أن الأهلي كان قد حصل علي الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها يوم الجمعه المقبل علي ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

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