المقاولون يهزم الجزيرة المطروحى بهدفين ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المقاولون العرب فى الفوز على الجزيرة المطروحى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تقدم شكرى نجيب بالهدف الأول من ضربة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول احتسبها حكم المباراة للتونسى سيف الدين الجزيرى الذى تعرض للعرقلة من أحد مدافعى الجزيرة، وفى الشوط الثانى استطاع عبد الله ياسين إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يتأهل المقاولون العرب لدور الـ16 من البطولة منتظرا الفائز من لقاء المصرى وقنا المقرر إقامته غدا.

ورغم فارق المستوى الفنى بين الفريقين فى ظل احتلال المقاولون لصدارة الدورى الممتاز، بينما يشارك الجزيرة بدورى القسم الثالث، إلا أن الأخير باغت لاعبو الذئاب بالهجوم من الدقيقة الأولى ولعب بشكل ضاغط على دفاع المقاولون وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة.

ومن إحدى الهجمات المرتدة للاعبى المقاولون أحرز شكرى نجيب الهدف بصناعة فرصة للجزيرى الذى يتخطى مدافع الجزيرة الذى قام بعرقلته واحتسب حكم المباراة ضربة الجزاء.

وفى الشوط الثانى حاول لاعبو الجزيرة إدراك هدف التعادل إلا أن خبرة المقاولون حالت دون ذلك حتى جاءت الدقيقة 87 ومن هجمة منظمة للمقاولون يقوم النيجيرى معروف يوسف بصناعة هجمة داخل منطقة الجزاء يحرزها مباشرة عبدالله ياسين هدفا للذئاب.

وقد أجرى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب عدة تغييرات فى تشكيلة الفريق التى ستخوض لقاء اليوم ويتكون من :-

حارس المرمى : حسن شاهين

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خط الدفاع : إبراهيم عادى – فادى نجاح – فاروقا – معروف يوسف

خط الوسط : كريم مصطفى – محمد إبراهيم سوسته – عبد العزيز موسى – عبد الله ياسين

خط الهجوم : شكرى نجيب – سيف الجزيرى

بينما جاء تشكيل الجزيرة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد خير

خط الدفاع : حسام الدين خليل – إسماعيل سعيد – أحمد على – محمود محمد

خط الوسط : عبد الرحمن شحاته – احمد سمير – سعيد كامل – محمد جمال

خط الهجوم : على أبو طالب – محمد نور الدين