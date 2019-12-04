شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أعداد الجماهير فى مباراة الأهلى والهلال السودانى لـ15 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو الأهلى على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير فى مباراة الهلال السودانى المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية على طلب النادى الأهلى بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.