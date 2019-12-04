شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال جائزة التميز الرياضى الأفريقى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وستمنح جائزة التميز الرياضى الأولى لعدد من رموز الرياضة الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القارة، وكذلك أعمال المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا.
وقد سعت الأوكسا لتنظيم فعاليات هذا الحدث الرياضي الكبير سعيًا لاستمرار وتعزيز التواصل بين أبناء القارة الأفريقية ولتكريم عدد من الأسماء والهيئات الرياضية في القارة الأفريقية ويسعى الاتحاد أن يكون المؤتمر حدث دوري تجري فعالياته كل عامين.
ويعد هذا الحدث فى إطار حرص مصر وقيادتها على التفاعل وترسيخ القيم الإيجابية لمصر في كل أرجاء القارة الأفريقية خلال تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى السياسى.
من المقرر أن يتم تكريم عدد من أبطال القارة الأفريقية الرياضين في حضور عدد من الشخصيات العامة الأفريقية والعربية والعالمية وعلى رأسهم أركادي ديركوفيتش نائب رئيس وزراء روسبا السابق رئيس والأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة فى السعودية ورئيس منظمة التضامن الاسلامى، ومصطفى بيراف رئيس اتحاد اللجان الأوليمببة الأفريقية (الأنوكا) وأحمد ابو الجاسم أمين عام الأنوكا وجياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولى للصحافة الرياضية، والمهندس خالد نجيب خبير الاتصالات الدولى والدكتور عماد البنانى أمين عام الأوكسا ومبانك داناي النائب الأول لاتحاد الاتحادات الأفريقية وروسيد فليفل رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب السابق واللواء حاتم بشات عضو مجلس النواب وخبير الشئون الأفريقية والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وماري سول كسادو نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية.
ويناقش المؤتمر على مدى خمس جلسات عددا من القضايا المتعلقة بالفساد ومنها مكافحة المنشطات، وصور انتشار الفساد فى المؤسسات الرياضية، تأثير الإعلام والرأى العام السلبى فى دعم ظاهرة الفساد الرياضى ودور المجتمع في مكافحته ، ترسيخ المبادئ وسبل المكافحة، المرأة والرياضة فى منظومة مكافحة الفساد فى الرياضة ويختتم المؤتمر فعالياته بجلسة توصيات.
ينعقد المؤتمر فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل حتى الاثنين 9 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.
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