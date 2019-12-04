نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يصدم أحمد فتحى.. ورسالة صديقة رونالدو لميسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادى الأهلى تجديد عقد أحمد فتحى لاعب الفريق بنفس القيمة المالية التى سيحصل عليها الثلاثى حسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان ، واستقر مسئولو القلعة الحمراء على تجديد عقد أحمد فتحي بمقابل مالي أقل من ذلك المقابل الذى سيحصل عليه الثلاثي أكرامي وسليمان وعاشور.

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