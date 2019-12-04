شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك مع الشرقية فى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور الزمالك مباراة الفريق أمام الشرقية مساء اليوم الأربعاء، فى دور الـ32 لكأس مصر من أجل عودة الفريق للانتصارات عقب الخسارة فى آخر مباراتين أمام أنبى بالدورى ثم أمام مازيمبى ببطولة أفريقيا، ونلقى فى التقرير التالى الضوء على عدة تساؤلات بشأن مباراة الليلة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك والشرقية؟

ج: مباراة الزمالك والشرقية تقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة.

س: من يقود الزمالك فى مباراة الليلة بعد إقالة ميتشو؟

ج: الفرنسى باتريس كارتيرون سيقود الزمالك فى مباراة الليلة بعدما تعاقد معه مجلس الزمالك، وحضر المدرب الفرنسى الذى سبق له تدريب الأهلى ودجلة فى مصر للقاهرة أمس ويتواجد فى فندق الفريق أمس تمهيداً لقيادة الفريق فى اللقاء الليلة.

س: ماذا عن آخر مواجهات الزمالك مع الشرقية؟

ج: آخر مباراة جمعت الفريقين شهدت هزيمة الزمالك بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى موسم 2016 - 2017، والتى أقيمت يوم 5 أبريل 2017.

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س: ما أبرز غيابات الزمالك فى مباراة الشرقية الليلة؟

ج: شهدت قائمة الزمالك لمباراة الشرقية العديد من الغيابات إذ يغيب محمود علاء ومحمد عواد للإيقاف، ومحمود حمدى "الونش" للإصابة وتم استبعاد مصطفى محمد لأسباب فينة.

س: ماذا عن قائمة الزمالك لمباراة الشرقية؟

ج: تضم القائمة كلاً من:

محمد أبو جبل - محمد صبحي لحراسة المرمى.

محمد عبد الغنى - محمد عبدالسلام - عبد الله جمعة - حازم إمام - محمد عبد الشافى لخط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف محمود - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم أحمد "بامبو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - محمد عنتر - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم لخط الوسط.

عمر السعيد لخط الهجوم.