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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الجبلاية تؤكد صعوبة نقل مباراة الزمالك وبطل أنجولا للدفاع، ونشر عقد حمدى النقاز لاعب الزمالك.

الجبلاية تؤكد صعوبة نقل مباراة الزمالك وبطل أنجولا للدفاع

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الزمالك أمام أول أغسطس بطل أنجولا المقرر لها السبت المقبل ستقام باستاد السلام، فى إطار مواجهات الجولة الثانية لدورى أبطال أفريقيا، وليس استاد الدفاع الجوى.

اتحاد الكرة يتفق مع شركة إسبانية على تطبيق الـVARفى 6 ملاعب بالدورى

توصل مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، لاتفاق مع الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو، على تطبيق التقنية في الملاعب التي استضافت مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار، والتى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين.

الأهلى يُناقش عودة أكرم توفيق لتدعيم الوسط فى الشتاء

ما زالت إصابة حمدى فتحى نجم وسط النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى تُربك حسابات الجهاز الفنى لناديه بقيادة السويسرى رينيه فايلر، حيث كان الأخير يبنى جزءًا كبيرًا من خطته على طريقة لعب حمدى فتحى المتألق هذا الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب لقرابة الـ5 أشهر بعد إجرائه جراحة دقيقة.

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أحمد فتحى يثير الجدل على تويتر بتغريدة غامضة عن "الكرامة"

أثار أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى علامات الاستفهام حوله، بعد تغريدة غير واضحة عبر حسابه الشخصى على تويتر.

وكيل حمدى النقاز: اللاعب حصل على مستحقاته ومن حق الزمالك أن يشتكيه للجبلاية

أكد نبيل أبو زيد وكيل التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك الذي فسخ تعاقده من طرف واحد، أن النادي الأبيض موقفه سليم بنسبة 100% فى تلك الأزمة.

طارق حامد فى القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب داخل أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب بمسابقات الأندية داخل قارة أفريقيا بعد تقليص عدد المرشحين من 20 لاعبًا إلى 5 فقط.

وتواجد طارق حامد نجم المنتخب الوطنى ونادى الزمالك بالقائمة النهائية بجانب الثنائى التونسى أنيس البدرى وطه ياسين الخنيسى والجزائرى يوسف بلايلى بالإضافة إلى التوجولى لابا كودجو.

ننفرد بنشر عقد حمدى النقاز.. وموقف الزمالك قوى

ينفرد ”الخليج 365” بنشر صورة من عقد الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك مع النادى الأبيض فى موسم 2019 / 2020 وهو الموسم الجارى الذى شهد الأزمة بين اللاعب وناديه، بعدما كشف النقاز عبر محاميه أنه فسخ تعاقده مع الزمالك.