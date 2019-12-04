قرعة أفريقيا للصالات المؤهلة للمونديال السبت المقبل بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى قرعة بطولة أفريقيا للصالات يوم السبت المقبل بمدينة عيون المغربية، ويشارك فيها منتخبات مصر والمغرب وأنجولا وموزمبيق وليبيا وجنوب أفريقيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية. وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب خلال الفترة من 28 يناير إلى 8 فبراير المقبلين، وهى بطولة مؤهلة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بليتوانيا خلال سبتمبر 2020 ويتواجد منتخب مصر لكرة الصالات فى السعودية لخوض وديتين أمام السعودية يومى 6 و7 ديسمبر الجارى.

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