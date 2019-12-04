طريق الأهلي.. المقاولون يهزم الجزيرة مطروح بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تأهل فريق المقاولون العرب إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر عقب فوزه على فريق الجزيرة مطروح بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الجبل الأخضر".

المقاولون تقدم عن طريق لاعبه شكري نجيب في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول عن طريق هدف سجله من ضربة جزاء.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق استطاع عبد الله ياسين القادم من صفوف ناشئي باريس سان جيرمان أن يسجل الهدف الثاني لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة (2-0).

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ومن المقرر أن يواجه المقاولون في الدور المقبل الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وقنا ضمن مباريات دور الـ16.

المقاولون يُعد طريقه أمام الأهلي في بطولة الكأس حيث استطاع المارد الأحمر أن يصل لثمن نهائي الكأس بعد الفوز على بني سويف (3-1) في لقاء أقيم أمس على ملعب "استاد القاهرة".

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة إنبي والترسانة لمواجهته في الدور المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك يُعد حاملاً للقب بعد الفوز على بيراميدز في النسخة الأخيرة (3-0).