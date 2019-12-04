15 ألف مشجع.. الأهلي يعلن زيادة عدد جماهير مواجهة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، الحصول على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير قبل مباراة الهلال السوداني والتي ستقام يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة بطل السودان، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن إدارة القلعة الحمراء طلبت زيادة عدد الجماهير بعد السماح في البداية بحضور 10 آلاف متفرج.

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ومن المقرر أن يحضر 15 آلاف متفرج من أنصار جماهير الأهلي بعد زيادة خمسة آلاف مشجع.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية مع الثلاثي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

جدير بالذكر أن الأهلي بدأ مشوراه في المجموعات بالخسارة من النجم الساحلي (1-0)، في المقابل فاز الهلال على بطل موزمبيق (2-1).