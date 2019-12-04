مصدر لمصراوي: الأهلي يحصل على استاد السلام "حق انتفاع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

صرح مصدر مسؤول أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع شركة "استادات" للحصول على ملعب استاد السلام كـ"حق انتفاع" خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال مؤتمر صحفي.

وسبق وأعلنت شركة "استادات القابضة" انطلاقتها الرسمية، للبدء في إدارة العديد من المشروعات والهيئات والملاعب والاستادات خلال المرحلة المقبلة بجانب تنظيم أهم وأكبر الأحداث الرياضية.

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وأشار المصدر في تصريحات لـ"يلا كورة" "الأهلي بموجه اتفاقه مع شركة استادات، سوف يحصل على استاد السلام كحق انتفاع لكي يصبح ملعبا رسميا للفريق خلال الفترة المقبلة".

وقالت شركة "استادات" ـ عبر بيان رسمي صادر عنها أمس الثلاثاءـ إلى أنها ستعلن عن العديد من المفاجآت الضخمة خلال المرحلة المقبلة وسيتم الكشف عنها تباعًا، متمنية أن تحوز على رضا كافة أطياف الشعب المصري فيما تقدمه من عمل وجهد لتطوير المنظومة الرياضية في مصر.

الجدير بالذكر، أن شركة "استادات القابضة" أعلنت استحواذها على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف المالية لحقوق وعلامة قناة النادي الأهلي التجارية، ووفقًا لما أعلنته الشركة في بيان رسمي، فإن النسبة التي استحوذت عليها استادات القابضة سيجعلها تتولى إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. (طالع من هنا).