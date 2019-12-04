صدام مصري.. قرعة دور الثمانية من البطولة العربية للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، قرعة دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتي أسفرت عن مواجهة مصرية بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

القرعة التي أقيمت في الرياض عصر اليوم، الأربعاء، أسفرت عن وقوع الرجاء المغربي في مواجهة ضد الفائز من مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الاتحاد السكندري والإسماعيلي، مع المتأهل من بين الرجاء ومولودية الجزائر والقوة الجوية في الدور قبل النهائي من المسابقة.

أما الفائز من الشباب السعودي والشرطة العراقي فسيلتقي في نصف النهائي مع المتأهل من بين الاتحاد السعودي وأولمبيك آسفي المغربي.

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الجدير بالذكر أن تقنية حكم الفيديو المساعد سيتم تطبيقها في البطولة بداية من مباريات دور الثمانية.

وأسفرت نتائج القرعة عن الآتي "مباريات الذهاب تقام على أرض الفريق الأول":

- الشباب السعودي ضد الشرطة العراقي (ذهاب قبل النهائي يقام على أرض الفائز من هذه المباراة)

- الاتحاد السعودي ضد أولمبيك آسفي المغربي (إياب قبل النهائي يقام على أرض الفائز من هذه المباراة)

- الاتحاد السكندري المصري ضد الإسماعيلي المصري (ذهاب قبل النهائي يقام على أرض الفائز من هذه المباراة)

- الرجاء المغربي ضد الفائز من مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي (إياب قبل النهائي يقام على أرض الفائز من هذه المباراة)