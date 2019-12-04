شركة استادات تستحوذ على نسبة 51% حقوق قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلنت شركة استادات القابضة، استحواذها على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف المالية لحقوق وعلامة قناة النادي الأهلي التجارية.
ووفقًا لما أعلنته الشركة في بيان رسمي، فإن النسبة التي استحوذت عليها استادات القابضة سيجعلها تتولى إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الشركة في بيانها، أنه تسعى لتطوير قناة الأهلي وبرامجها والاستديوهات الخاصة بها للوصول إلى ما وصفته بـ"المستوى العالمي"، إلى جانب تطوير المنشآت الرياضية.
ومن المقرر أن تعلن الشركة عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال مؤتمر صحفي سيقام مساء اليوم الأربعاء، والذي سيتم خلاله الكشف عن أمور أخرى.
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