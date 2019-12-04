مصدر بالزمالك يوضح لـ"الخليج 365" تطورات أزمة المستحقات مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

كشف مصدر من داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء قررت صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الساعات الماضية.

وكانت جلسة جمعت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع اللاعبين مؤخرًا بمقر النادي بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجلس إدارة النادي سيصرف جزءًا آخر من المستحقات بعد عشرة أيام.

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وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي قرر صرف راتب شهرين للاعبين المصريين مقابل راتب شهر للأجانب.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة الشرقية مساء اليوم ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

في المقابل، يواجه الأبيض فريق "أول أغسطس" الأنجولي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك افتتح مشواره في المجموعات بخسارة ثقيلة تلقاها على يد "مازيمبي الكونغولي" بثلاثة أهداف دون رد.