محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال أليكس أوكسلايد- تشامبرلين لاعب ليفربول إن الشئ المشترك بين زميليه محمد صلاح وساديو ماني إنها لا يمرران الكرة كثيرًا خلال المباريات.
وخلال تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية قال تشامبرلين: "لبشيء لبمشترك بين ساديو ومو هو أنهما لا يمرران لنا الكرة كثيرًا ، إنهما يحبذان إطلاق التسديدات كثيرًا على المرمى".
وبسؤاله عن تأثير الصيام في رمضان عليهما قال: "كلاهما من أفريقيا وكلاهما مسلم، يتعين عليهما في فترات معينة الصيام، لا يأكلان ولا يشربان مع الفريق".
وتابع: "علينا تفهم ذلك، ومساعدتهم أيضًا، كما يقوم طاقم التدريب الخاص بنا بمراعاة ذلك".
وأكمل: "غرفة ملابس ليفربول هي موطن للاعبين من أكثر من 20 دولة، وكل شخص يختلف عن الآخر".
وشارك تشامبرلين في 10 مباريات في الدوري بقميص ليفربول بجانب 3 مباريات أخرى في دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر "لا يمرران الكرة".. تشامبرلين يتحدث عن القاسم المشترك بين صلاح وماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.