"لا يمرران الكرة".. تشامبرلين يتحدث عن القاسم المشترك بين صلاح وماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أليكس أوكسلايد- تشامبرلين لاعب ليفربول إن الشئ المشترك بين زميليه محمد صلاح وساديو ماني إنها لا يمرران الكرة كثيرًا خلال المباريات.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية قال تشامبرلين: "لبشيء لبمشترك بين ساديو ومو هو أنهما لا يمرران لنا الكرة كثيرًا ، إنهما يحبذان إطلاق التسديدات كثيرًا على المرمى".

وبسؤاله عن تأثير الصيام في رمضان عليهما قال: "كلاهما من أفريقيا وكلاهما مسلم، يتعين عليهما في فترات معينة الصيام، لا يأكلان ولا يشربان مع الفريق".

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وتابع: "علينا تفهم ذلك، ومساعدتهم أيضًا، كما يقوم طاقم التدريب الخاص بنا بمراعاة ذلك".

وأكمل: "غرفة ملابس ليفربول هي موطن للاعبين من أكثر من 20 دولة، وكل شخص يختلف عن الآخر".

وشارك تشامبرلين في 10 مباريات في الدوري بقميص ليفربول بجانب 3 مباريات أخرى في دوري أبطال أوروبا.