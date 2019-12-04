beIN SPORTS HD 2 - يوتيوب مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot مباراة توتنهام رابط سريع مباشر

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر ، حيث يحل فريق توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد

توتنهام فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عودة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب "أولد ترافورد"، لكن هذه المرة مدربًا لنادي توتنهام، بعدما سبق وأن تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.

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ومنذ تولي مورينيو تدريب توتنهام، حقق توتنهام الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، حيث حقق انتصارين في الدوري والثالث في دوري ابطال اوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 20 نقطة.