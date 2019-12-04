15 ألف مشجع فى مباراة الأهلي والهلال السوداني

حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير، في مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها الجمعة المقبلة فى منافسات الجولة الثانية من مبارياتدور المجموعات لبطولة إفريقيا .
ووافقت الجهات الأمنية علي طلب النادي الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع .
ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
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