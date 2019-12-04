حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير، في مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها الجمعة المقبلة فى منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا . دور المجموعات لبطولة إفريقيا . ووافقت الجهات الأمنية علي طلب النادي الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع . 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع . ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 15 ألف مشجع فى مباراة الأهلي والهلال السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.