رئيس اتحاد الطائرة: سيتم إنشاء صالة خاصة لدعم المنتخبات الوطنية

صرح الكابتن أحمد عبد الدايم، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بأن حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 من القاهرة وتحديدا من الصالة الثانية باستاد القاهرة ليس ببعيد عن رجال منتخب مصر . وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صالة خاصة بالاتحاد لدعم المنتخبات الوطنية بدعم من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان بملحق فندق المنتخبات الوطنية . خاصة بالاتحاد لدعم المنتخبات الوطنية بدعم من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان بملحق فندق المنتخبات الوطنية . وتابع عبد الدايم، أن الاتحاد يلاقي دعما كبيرا خلال الفترة السابقة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية . وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية . وأتم عبد الدايم أن المنتخب الوطني الأول تم تطعيمه بسبعة عناصر جديدة في خطوة كبيرة لتجديد دماء المنتخب الوطني وأن الاتحاد المصري تحمل هذا على عاتقة لإعادت منتخب مصر إلى مكانته بين الكبار .

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