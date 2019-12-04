والد جوارديولا يتحدث عن إمكانية رحيل نجله من مانشستر سيتي

أكد فالنتيني جوارديولا، أن نجله بيب، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قد يعود مرة أخرى لتدريب برشلونة الإسباني.

الإسباني بيب جوارديولا قد يرحل عن الدوري الإنجليزي رغم أن عقده يمتد حتى 2021 مع مانشستر سيتي، ويذكر أنه قد تسبب في عودة برشلونة إلى التألق وتوج معهم بـ 14 بطولة.

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وحينما سُئل والد جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية عن الأمر فقال "قد يكون ذلك صحيحًا أن يعدود إلى برشلونة، منذ أن رحل من داره وهو يتخذ قراراته بنفسه، وقد يكون مدربًا".

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وحينما تم سؤال بيب في الصيف الماضي فأوضح أن عودته محتملة لكن ليس كرئيس نادي كما توقع البعض، وشدد "سأعود إلى برشلونة عاجلًا أم

أجلًا لكن ليس رئيس انسى ذلك، لتكون رئيسًا عليك أن تكون مدركًا ما تفعل وتعد لهذا وأن تكون لديك المعرفة وأنا لا أمتلكها".

وأكمل "أنا أحاول أن أكون مديرًا فنيًا جيدًا، سأعود إلى برشلونة لأعيش عاجلًا أم أجلًا".

يحاول صاحب الـ 48 عامًا أن يحصل على اللقب الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي مع مانشستر سيتي.

مان سيتي فاز أمس على بيرنلي خارج أرضه بنتيجة 4-1 ليواصل مطاردته لليفربول على لقب البريميرليج، أما "الريدز" فيواجه إيفرتون هذا المساء.