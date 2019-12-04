قرعة البطولة العربية.. الإسماعيلي يصطدم بالاتحاد السكندري بربع النهائي

أسفرت قرعة البطولة العربية عن صدام الإسماعيلي والاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة ‎ ظهر اليوم في مدينة ‎الرياض اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد روراوه وبحضور أمين عام الاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي وأعضاء اللجنة. السلمي وأعضاء اللجنة. ويمثل تامر موسى عضو مجلس إداراة الإسماعيلي نادية في القرعة بينما يمثل محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري نادية . وكان تأهل الإسماعيلي إلى الدور نصف النهائي عقب التغلب على الجزيرة الإماراتي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب المحروق البحريني. النهائي عقب التغلب على الجزيرة الإماراتي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب المحروق البحريني. وكان الإسماعيلي أقال المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يوم الإثنين الماضي بسبب تراجع النتائج وخاصتًا الهزيمة الثقيلة أمام الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد في بطولة الدوري المصري الممتاز

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