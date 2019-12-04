قائد منتخب العراق:نتطلع لمواصلة العروض القوية في خليجي 24 وإسعاد الجماهير

أكد علاء عبد الزهرة قائد المنتخب العراقي لكرة القدم أن فريقه يتطلع لمواصلة عروضه القوية في بطولة كأس الخليج الحالية والفوز على البحرين للتأهل إلى النهائي وإسعاد جماهيره.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره البحريني غداً الخميس على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24 ) المقامة حالياً بقطر.

وقال عبد الزهرة في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الأربعاء قبل مباراة الغد : “مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا وأمام فريق قوي وقابلناه أكثر من مرة في الفترة الماضية. لاعبونا قدموا أداء جيدا في البطولة حتى الآن ونطمح إلى التأهل للنهائي وإسعاد الجماهير. منذ فترة لم نحقق إنجازا ونرغب في شيء مختلف بالبطولة الحالية”.

وأشار : “أعرف اللاعبين جيداً ويعرفونني سواء من النادي أو من سنوات في المنتخب وما يميز الفريق العراقي هو الروح الواحدة التي تسيطر على الجميع. لدينا جميعاً هدف واحد نسعى لتحقيق”.