حارس مرمى قطر يتوقع مباراة صعبة أمام السعودية

أكد سعد الشيب حارس مرمى المنتخب القطري لكرة القدم أن مباراة الفريق أمام نظيره السعودي غداً ستكون في غاية الصعوبة لأنه لا توجد أي مباراة سهلة مشيراً إلى أنه يتمنى حضور الجماهير بشكل مكثف في البطولة مثلما كانوا في المباراة الماضية أمام الإمارات.

ويلتقي المنتخب القطري نظيره السعودي غدا الخميس على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) المقامة حالياً بقطر.

وقال الشيب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الأربعاء قبل مباراة الغد : “انتهينا من دور المجموعات وكانت مبارياته صعبة وليس هناك أي مباراة سهلة. مباراتنا مع المنتخب السعودي قوية لأنه يضم عناصر ممتازة ونتمنى تقديم مباراة قوية”.

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وعن إنتماء عدد كبير من عناصر الفريقين لناديي السد والهلال ، أوضح الشيب : “كُل من المنتخبين السعودي والقطري يلعب بشكل جماعي ويضم العديد من اللاعبين المتميزين”.

وعن أهمية وجود المشجعين في المدرجات بوقت مبكر ، قال الشيب : “الجماهير عنصر مهم للغاية وتواجدهم في غاية الأهمية بالنسبة لنا مثلما كانوا في المباراة الماضية ونتمنى تكرار حضورهم القوي غداً لمؤازرة اللاعبين”.

وأضاف : “مباراة الغد هي مواجهة في نصف النهائي ويهمنا للغاية الفوز بها بالتأكيد لمواصلة التقدم في البطولة”.