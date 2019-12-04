كوبا أميركا 2020: قطر بمواجهة صعبة مع البرازيل

أوقعت قرعة بطولة كوبا أميركا 2020 التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين، بطل قارة آسيا منتخب قطر المشارك كضيف بمواجهة صعبة في المنطقة الشمالية التي تضم البرازيل، فيما سيلعب منتخب استراليا الضيف الثاني في المنطقة الجنوبية التي تضم الأرجنتين.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مع نجمه ليونيل ميسي الفائز الإثنين بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته في إنجاز تاريخي، مبارياته أمام تشيلي في 12 يونيو المقبل على ملعب “مونيمونتال” في العاصمة بوينس آيريس، بحسب القرعة التي أقيمت الثلاثاء في مدينة كارتاجينا الكولومبية.

وتستقبل مدينة بارانكيا الكولومبية الساحلية على البحر الكاريبي المباراة النهائية للنسخة الحالية لاشهر مسابقة قارية في أميركا الجنوبية في 12 يوليو، على أن تتقاسم مبارياتها للمرة الأولى دولتان، حيث تقام في خمس مدن أرجنتينة (بوينس آيريس، كوردوبا، مندوزا، لا بلاتا وسان خوان)، وأربع كولومبية (كالي، بوغوتا، ميديين وبارانكيا).

وينظم الدور الأول للنسخة الـ 47 للمرة الأولى وفق نظام منطقتين بدلاً من ثلاث مجموعات من أربعة منتخبات كما دأبت العادة، على أن تجمع المنطقة الشمالية بضيافة كولومبيا كلا من البرازيل والإكوادور والبيرو وفنزويلا وقطر، أما المنطقة الجنوبية فتضم إلى جانب الدولة المضيفة الارجنتين كلا من الاوروغواي، الباراغواي، تشيلي، بوليفيا واستراليا.

ويتأهل أفضل أربعة منتخبات من كل منطقة إلى الدور ربع النهائي.

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وستقام مسابقة كوبا اميركا العام المقبل بخلاف العادة، بعد عام من تنظيم النسخة الأخيرة والتي أحرزتها البرازيل الدولة المضيفة بفوزها على البيرو 3-1، وذلك نزولاً عند رغبة اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) أن تجري البطولة في نفس العام الذي تنظم خلاله كأس أمم أوروبا بدءا من عام 2020، من اجل تسهيل مسألة التحاق اللاعبين من قارة اميركا الجنوبية والذي يخوضون غمار الدوريات الأوروبية بصفوف منتخباتهم وأرضاء للاندية الاوروبية التي تعاني من تحرير لاعبيها لالتزاماتهم الدولية.

وستكون النسخة المقبلة الرابعة في خمس سنوات، بعد 2015 ثم النسخة المئوية في الولايات المتحدة في 2016 ثم الأخيرة في البرازيل.

ويأمل النجم ميسي في قيادة منتخب “راقصي التانغو” إلى الفوز بالكأس القارية في سعيه لأحراز أول لقب عالمي مع منتخب بلاده حامل لقب المسابقة القارية 14 مرة اخرها عام 1993.

وفشل نجم برشلونة الذي سيبلغ 33 عاماً في العام المقبل، في التتويج مع الأرجنتين بعدما خسر في ثلاث نهائيات في كوبا أميركا أعوام 2007 و2015 و2016، إلى خسارته نهائي مونديال البرازيل 2014.

وكان “البرغوث” الصغير اعلن اعتزاله دوليا بعد خسارته نهائي كوبا أميركا 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، قبل أن يعود عن قراره ويقود بلاده في مونديال روسيا 2018، وفي النسخة لاخيرة للمسابقة القارية هذا العام حيث خسر أمام المنتخب المضيف البرازيل في الدور نصف النهائي.