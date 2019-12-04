الدوسري يغيب عن المنتخب السعودي في مواجهة قطر بخليجي 24

خرج سالم الدوسري لاعب وسط المنتخب السعودي، من حساب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للفريق، وذلك قبل مواجهة قطر في قبل نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، والمقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الأربعاء، أن الدوسري بات خارج حسابات رينار، خاصة بعد تعرضه لكدمة قوية في الساق خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام عمان في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالمسابقة.
ويواجه المنتخب السعودي نظيره القطري (البلد المستضيف)، في الدور قبل النهائي من المسابقة، في المباراة التي تقام غدًا الخميس.
وتأهل المنتخب السعودي إلى الدور قبل النهائي، بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب البحريني صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه بدوره منتخب العراق في المباراة الثانية بالدور ذاته.
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