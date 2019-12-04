الاتحاد الأفريقي يكشف قائمة المرشحين النهائية لجوائز 2019

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لحفل الجوائز السنوي، والذي يقام في مدينة الغردقة المصرية في السابع من يناير المقبل.

وتصدر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والسنغالي ساديو ماني زميله في الفريق، ترشيحات (كاف) لجائزة أفضل لاعب في 2019، والتي نشرها الاتحاد الأفريقي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

وانضم إلى القائمة النهائية للمرشحين، والتي يتواجد بها عشر لاعبين، كل من المغربي حكيم زياش لاعب أياكس آمستردام الهولندي وزميله في الفريق حارس المرمى الكاميروني آندريه أونانا، إلى جانب ثلاثة لاعبين جزائريين هم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، ويوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي.

وينافس الجابوني بيير إيميريك أوباميانج هداف أرسنال الإنجليزي والسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي والنيجيري أوديون إيجالو لاعب شنجهاي شينهوا الصيني ضمن قائمة العشر لاعبين النهائية.

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كما أعلن (كاف) عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة، حيث ضمت القائمة كُل من أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي لاعبا الترجي التونسي والتوجولي لابا كودجو لاعب نهضة بركان المغربي السابق ومهاجم العين الإماراتي الحالي، وطارق حامد لاعب الزمالك المصري، فيما دخل البلايلي في القائمة أيضًا، بعدما ساهم في تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا في مايو الماضي وفاز بلقب كأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر في يونيو.

ورشح الاتحاد الأفريقي كُل من المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني والسنغالي كريبين دياتا لاعب كلوب بروج البلجيكي والمالي موسى دجينبو لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي والنيجيري صامويل شوكويزي لاعب فياريال الإسباني ومواطنه فيكتور أوسمين لاعب ليل الفرنسي، لجائزة أفضل لاعب شاب.

كما دخل الخماسي، أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال والسويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري السابق، وجمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي والفرنسي نيكولا ديبويه مدرب منتخب مدغشقر، في ترشيحات أفضل مدرب في القارة السمراء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، أن منتخبات الجزائر والسنغال ونيجيريا وتونس ومدغشقر، ستتنافس على جائزة أفضل منتخب في العام، فيما تتنافس منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونيجيريا وزامبيا على جائزة أفضل منتخب للسيدات