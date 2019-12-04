النصر السعودي يبدي دهشته إزاء موقف الاتحاد الآسيوي بشأن خطابه

أعربت إدارة نادي النصر السعودي، عن دهشتها لحالة التجاهل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للخطاب الذي تم إرساله للأستفسار عن حيثيات إيقاف وليد عبد الله حارس الفريق لمدة خمس مباريات،
وكان الاتحاد الآسيوي قرر إيقاف عبد الله لخمس مباريات في دور المجموعات من الموسم الجديد، عقب تعرضه للطرد في مباراة فريقه أمام السد القطري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.
وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن النادي أرسل خطابًا للاتحاد الآسيوي، يبدي فيه دهشته من عدم الرد على الخطاب المرسل من جانبه الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن النادي طلب من الاتحاد الآسيوي حيثيات قرار إيقاف حارس مرماه، تمهيدًا لرفع إستئناف على القرار الأنضباطي المرتبط بطرد اللاعب في مباراة السد.
وسيغيب عبد الله، وفقًا للعقوبة، عن خمس مباريات من مرحلة المجموعات في النسخة المقبلة من البطولة، فيما سيتم السماح له بالمشاركة فيها منذ الجولة السادسة من المرحلة ذاتها.
ويستند الإيقاف إلى تقرير من السريلانكي ديلان بيريرا، حكم المباراة، التي انتهت بفوز السد /3 1، وتأهله إلى قبل نهائي البطولة.
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