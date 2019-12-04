مدرب العراق يرفض ربط مواجهة البحرين في المربع الذهبي

رفض السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم الربط بين مباراة فريقه غداً الخميس أمام نظيره البحريني ومباريات الفريقين في الفترة الماضية مشيراً إلى أن كُل مباراة لها ظروفها وطبيعتها المختلفة.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره البحريني غداً الخميس على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية ( خليجى 24 ) المقامة حالياً بقطر.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الأربعاء قبل مباراة الغد : “من المهم بالنسبة لنا أن نستعد اليوم جيداً ونفحص اللاعبين لمعرفة من لديه مشكلة أو إصابة ومن يستطيع المشاركة في مباراة الغد”.

وأوضح : “أشعر بالسعادة لما قدمه اللاعبون حتى الآن وأطالبهم بمواصلة الإستمتاع بالمباريات”.

وعن النتائج الأخيرة للعراق أمام البحرين حيث إنتهت مباراتان بالتعادل وأخرى بفوز البحرين : “أنا راض عن فريقي. مباراة الغد ليست مختلفة عن غيرها ولكنها مختلفة عن المباريات الأخرى ولكن اللاعبين عليهم تقديم أفضل ما لديهم وأن يظهروا مستواهم الجيد. إذا استمعنا لرضا أو عدم رضا الإعلام لن نستطيع المضي قدماً”.

وأشار : “ما رأيته حتى الآن أن اللاعبين يقدمون أداء جيداً وخاصة اللاعبين الشبان لكنهم قد يؤدون مباراة أقل جودة في المباراة التالية. لابد أن يتعلم اللاعبون وأن يعلم كُل لاعب أن عليه نسيان كُل مباراة تنتهي ويفكر في المباراة التالية”.

وأضاف : ” لنأخذ مثالاً بالبرتغالي كريستيانو رونالدو فهو لاعب رائع ولكنه يعاني من ضغوط حيث يطالبونه بهز الشباك في كُل مباراة. يجب ألا نضع لاعبينا تحت هذا الضغط”.

وأشار : “أحياناً أرى أن اللاعب الذي لا يخوض المباراة ضمن التشكيلة الأساسية يشعر بالغضب ولكنني يجب أن أعلمه أن عليه بذل جهد أكبر لخوض المباراة التالية”.

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وعما إذا كان المنتخب البحريني الآن واضحاً للفريق العراقي بعد المواجهات بين الفريقين في الفترة الماضية ، قال كاتانيتش : “كما قلت كُل مباراة تختلف عن الأخرى فالمنتخب البحريني لعب المباراة الأولى بتشكيلة مختلفة عن المباراة الثانية في البطولة الحالية ولا يمكن توقع ما سيفعله”.

وأشار : “نحن هنا لنفوز بالمباراة ولكنها المباراة الرابعة لنا في البطولة ولابد أن نفكر في تصرفاتنا وفي لياقتنا وعلينا أن نلعب كفريق ويساعد كُل لاعب باقي اللاعبين. وإذا كان لديك لاعبون محترفون يكون الأمر أكثر سهولة. في بطولة مماثلة يصعب أن تلعب جميع المباريات بنفس الفريق”.

وعما إذا كان الخروج من الدور قبل النهائي في النسخ الماضية بعد التألق في الدور الأول يزعجه ، قال كاتانيتش : “هذا لا يزعجني لأن البطولة الماضية كانت قبل عامين”.

وأشار كاتانيتش إلى أنه يدرك أن مباراة الغد قد تشهد وقتاً إضافياً وركلات ترجيح وأنه يسعى لإعداد لاعبيه لكُل الإحتمالات ولكن الفريق سيسعى بالتأكيد لحسم المباراة في الوقت الأصلي.

وأكد كاتانيتش أن الوجود الجماهيري أمر إيجابي لأنه يحفز ويحمس اللاعبين داخل أرض الملعب.

وأضاف : “خلال مباراتنا في كربلاء بنهائي كأس أمم غرب آسيا ، فاز المنتخب البحريني بكرة واحدة ولكن الفريق العراقي أفضل بكثير. دائماً تتحدثون عن فريق البحرين بأنه فريق متواضع ولكنه فريق رايع وأحرز أربعة أهداف في مباراة الكويت. ولكنني أركز على فريقي وليس الفريق المنافس”.

وأشار : “رسالتي أيضا للحكام أن يقللوا من استخدام تقنية الحكم المساعد (فار) لأنها في البطولة الحالية قلصت من الحاجة للحكمين المساعدين (حاملي الراية) وهذا يقلل من شخصية الحكم. تقنية فار مهمة للغاية ولكن يجب ألا تؤثر على نكهة اللعب”.