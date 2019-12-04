نجم البحرين: هدفنا هو الفوز على العراق ولاعبونا جاهزون لأي مباراة

قال محمد عبد الوهاب لاعب المنتخب البحريني لكرة القدم إن هدف فريقه في مباراة الغد هو الفوز على المنتخب العراقي والتأهل إلى المباراة النهائية بالبطولة الخليجية وأن جميع اللاعبين جاهزون لخوض أي مباراة.

ويلتقي المنتخب البحريني نظيره العراقي غداً الخميس على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي24) المقامة حالياً بقطر.

وقال في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الأربعاء قبل مباراة الغد : “المنتخب العراقي فريق قوي وواجهنا مرتين في تصفيات كأس العالم. نخوض المباراة من أجل الفوز والتأهل للنهائي”.

وأكد اللاعب : “لا نعاني من أي ضغوط ونستطيع التأهل وبلوغ المباراة النهائية في البطولة الحالية”.

وأشار : “المنتخب البحريني لديه 23 لاعباً وجميعهم جاهزون للمشاركة في أي مباراة طبقا لرؤية الجهاز الفني”.