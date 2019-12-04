نتيجة مباراة الإسماعيلي وطنطا فى الدوري المصري الممتاز

يستضيف نادي الإسماعيلى نظيره طنطا، ضمن مباريات اليوم فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز 2019-2020، فى مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين لاسيما للدراويش بعد خسارتهم فى الجولة الماضية من الاتحاد السكندرى بثلاثية دون رد فيما تعادل طنطا مع سموحة بهدفين لكل فريق.

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء 4-12-2019، على ملعب الإسماعيلية، فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش.

ويحتل الاسماعيلى المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

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ويدخل طنطا اللقاء فى المركز الـ11، متساوياً فى النقاط مع الإسماعيلي برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف.

وتُعد مباراة اليوم الأولي للمدرب أدهم السلحدار لقيادة الفريق بشكل مؤقت عقب قرار إقالة الصربى ميودراج يستيش من منصبه بعد الهزيمة فى الجولة الماضية من الاتحاد السكندري بثلاثية بيضاء.

وكان آخر لقاء جمع بين الدراويش وطنطا فى مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي 2018 بالجولة 26، وتعادلا بنتيجة 2-2، على ملعب الإسماعليلة.