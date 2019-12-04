مدرب منتخب البحرين: نلعب أمام أفضل فرق آسيا وتسعدنا الخبرة التي نكتسبها

إعترف هيليو سوزا المدير الفني للمنتخب البحريني لكرة القدم بأن فريقه سيواجه إختبارا صعباً في مباراة الغد أمام نظيره العراقي ولكن الضغط على الفريقين سيكون مماثلاً مشيراً إلى أنه يسعى دائماً للتركيز على فريقه وإعداد لاعبيه بشكل جيد وأنه سيواصل اللعب بنفس طريقته مؤكداً أن الفريق حقق خبرات تراكمية في الفترة الماضية ويسعى لمزيد منها.

ويلتقي المنتخب البحريني نظيره العراقي غداً الخميس على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24 ) المقامة حالياً بقطر.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الأربعاء قبل مباراة الغد : “نركز دائماً على أنفسنا ونستعد لمباراة مثيرة ونحن سعداء بالتواجد هنا وبمنح لحظات مميزة لجماهيرنا”.

وأضاف : “سنلعب أمام فريق متميز ولعب في بطولة آسيا. نحن هنا لنقدم أفضل ما لدينا ونسعى للفوز”.

وعما إذا كان الضغط كبيراً على المنتخب العراقي لعدم الفوز في آخر ثلاث مباريات مع البحرين يمثل عنصراً جيداً له ، قال سوزا : “الضغط مماثل على الفريقين وهما فريقان متميزان سيلتقيان غداً وكُل منهما يسعى لتطوير مستواه. سنستمتع باللعب وكذلك المشجعين. نتمنى أن تكون فرصة لنحقق الفوز لأن فرص الفوز متاحة أمام الجميع. نختار لاعبينا من بين 20 لاعباً في كُل فريق ويجب أن يتمتع هؤلاء اللاعبون بجودة أداء عالية وحماس شديد”.

Advertisements

وأضاف : “يمكننا اللعب أمام أي فريق في آسيا وربما نستطيع في المستقبل اللعب أمام أي فريق في العالم. نشعر بالسعادة لما قدمه الفريق حتى الآن”.

وعما إذا كان سيلعب بنفس طريقة اللعب التي فاز بها على الكويت 4 / 2 ، قال سوزا : “كان هناك تراكم في الخبرة ونستفيد من هذه الخبرة ونسعى دائماً لتقديم أفضل ما لدينا. أدينا بشكل قوي في عدد من المباريات. سنحاول أن نلعب كما لعبنا من قبل وربما يمكننا تحقيق نتيجة أفضل. والنتيجة النهائية هي الأهم وهي ما حققناه حتى الآن”.

وعما إذا كان سيواصل الإعتماد على دفاع المنطقة ، أوضح سوزا : “ندافع ونهاجم طيلة التسعين دقيقة. نعتمد على طريقة دفاع مختلفة عن ذي قبل. لا ندافع للدفاع فقط. أحياناً نواجه منتخبات أقوى مما نتوقع. مفهومنا مختلف في عملية الدفاع. سنواصل اللعب بطريقتنا ونحن من أفضل أربعة فرق في البطولة الحالية. وهذه الفرق في المربع الذهبي ربما تكون من أقوى الفرق في آسيا أيضاً وربما يمكننا المنافسة مع اليابان وكوريا ولكننا لم نصل لهذا المستوى بعد”.

وقال : “نعتبر كُل ما خضناه بمثابة استعداد للمباريات التالية ومنها تصفيات كأس العالم”.

وأضاف : “قدمنا أمام السعودية أمام مبارياتنا ولكننا استعدنا عافيتنا سريعاً وقدمنا أداء قوياً أمام الكويت وأظهر اللاعبون شخصيتهم”.