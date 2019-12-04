سانشيز : مباراة الغد لا تقبل الأخطاء وعلى اللاعبين تقديم كُل ما لديهم

أكد الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم أن مباراة الغد أمام نظيره السعودي مواجهة قوي وصعبة وعلى اللاعبين ألا يدخروا أي جهد لتحقيق الفوز وبلوغ النهائي الخليجي فهي مباراة لا يجب فيها ارتكاب أي أخطاء كما يجب ألا تؤثر نتائج المواجهات بين الفريقين في الفترة الماضية على تعاملهم مع مباراة الغد.

ويلتقي المنتخب القطري نظيره السعودي غداً الخميس على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) المقامة حالياً بقطر.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الأربعاء قبل مباراة الغد : “بعد اجتياز دور المجموعات التي كانت صعبة بالنسبة لمن الأهم هو أن يستعيد اللاعبون لياقتهم والأستعداد للمباراة القادمة. هي مباراة صعبة ونعرف مستوى المنافس لكننا نثق بلاعبينا وأدائهم المتميز. لن ندخر وسعا في مباراة الغد ونخوضها بأمل كبير في الفوز والتأهل للنهائي.

وأشار سانشيز : “أعتقد أنه في هذه المرحلة من البطولة لا يمكن إرتكاب الأخطاء. الجميع يعرف قوة الفريق الآخر ولكن لدينا نقاط قوتنا أيضاً. هي مباريات فاصلة والخاسر يودع البطولة ولهذا نسعى لتقديم كُل ما بوسعنا”.

وعن وجود العديد من لاعبي السد في المنتخب القطري ولاعبي الهلال يمثلون جزءاً كبيراً من المنتخب السعودي ، قال : “هذا أمر صحيح ولكننا نعرف لاعبي المنتخب السعودي وكذلك لاعبينا بشكل جيد. كُل مباراة تختلف عن غيرها ونسعى دائماً للعب كمجموعة”.

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وأكد سانشيز : “سنحاول اللعب بطريقتنا ونبقي التركيز عالياً. جميع لاعبينا جاهزون بإستثناء باسم الراوي الذي خرج من البطولة نهائيا للإصابة”.

وأضاف : “دائماً نفضل أن يكون كُل اللاعبين جاهزون ولكن أحياناً لا يكون الكُل جاهزاً. نحن سعداء باللاعبين المتواجدين معنا ونسعى لتقديم أعلى لمستويات. الجميع يركز على اللاعبين الغائبين ولكننا يجب أن نركز بشكل أكبر على ال لاعبين الموجودين”.

وعن رأيه في التفوق القطري على المنتخب السعودي في الفترة الماضية ، قال سانشيز : “مباراتانا السابقتان أمام المنتخب السعودي كانتا مهمتين بالطبع لكنهما أصبحتا من الماضي. لا يجب أن نتأثر بمباريات سابقة لأن مباراة الغد ستكون مفتوحة. من يلعب ويمكنه أن يفرض كلمته في الملعب غداً يستطيع تحقيق الفوز”.

وعن كيفية التغلب على نشوة اللاعبين بعد الفوز الثمين على الإمارات ، قال سانشيز : “في المباراة الماضية كانت مواجهة مهمة لأنها كانت حاسمة على تأهلنا للمربع الذهبي. اللاعبون أحتفلوا بطريقة محترمة لأنهم كانوا يعلمون مدى أهمية المباراة. فزنا في المباراة الماضية على فريق منظم للغاية ويجب أن نثمن جهود اللاعبين في المباراة الماضية”.

وقال سانشيز إن مباراة الغد منافسة بين المنتخبين القطري والسعودي وليست صراعاً بين المدرستين الإسبانية والفرنسية في التدريب.