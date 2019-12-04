الحمدان يؤكد جاهزية المنتخب السعودي لمواجهة قطر في خليجي 24

أكد عبد الله الحمدان نجم المنتخب السعودي لكرة القدم أن فريقه على أتم الإستعداد للمواجهة المرتقبة غداً مع نظيره القطري في بطولة كأس الخليج وأن الفوز على المنتخب القطري يحتاج للتركيز التام منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة.
ويلتقي المنتخب السعودي نظيره القطري غداً الخميس على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) المقامة حالياً بقطر.
وقال في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الأربعاء قبل مباراة الغد : “مباراة الغد مهمة والمنتخب القطري فريق قوي ويجب أن يكون اللاعبون حاضرين ذهنياً وبدنياً على مدال ال90 دقيقة من أجل التأهل للنهائي”.
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