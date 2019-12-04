رياضة | عاجل .. خبر سعيد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. خبر سعيد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووافقت الجهات الأمنية علي طلب النادي الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.
ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الجمعة المقبل فى الجولة الثانيه من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا.
ويحضر فايلر وحسام عاشور كابتن الفريق، المؤتمر الصحفى لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامته في الثامنة مساء غد الخميس بقاعه المؤتمرات باستاد السلام .
ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفي عن المباراة ، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها ، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".