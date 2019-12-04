رياضة | عاجل .. خبر سعيد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. خبر سعيد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير، في مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها الجمعه المقبل فى منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية علي طلب النادي الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الجمعة المقبل فى الجولة الثانيه من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا.