رياضة | رئيس الطائرة : منتخب مصر قادر على التأهل لطوكيو .. ولا أسعى للبقاء على الكرسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الطائرة : منتخب مصر قادر على التأهل لطوكيو .. ولا أسعى للبقاء على الكرسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد عبدالدايم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن المنتخب الاول جاهز وتم تحديد برنامج مكثف استعدادا للتصفيات الافريقية للرجال المقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 6 وحتى 12 يناير المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، مشيرا إلى مهمة المنتخب تعد بمثابة مهمة قومية ، لافتا لافتا إلى أن المنتخب قادر على الفوز بالبطولة الإفريقية والتأهل للاوليمبياد ، فى ظل الدعم اللا محدود من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية .

كشف عبدالدايم خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بعد.ظهر اليوم الاربعاء بمقر الاتحاد لشرح خطه الاتحاد خلال الفترة المقبلة واستعراض البرامج المؤهلة الي دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

وأوضح أن الاتحاد المصري تلقي أربع دعوات لإقامة معسكرات في كل من الصين وبولندا قبل الدخول في التصفيات التي ستقام في يناير المقبل ، موضحا أن مصر تحملت أعباء كبيرة مالية في سبيل استضافة تصفيات الأولمبياد لأول مرة فى تاريخ الإتحاد المصرى للعبة .

أكد أحمد عبدالدايم أن قطاع السيدات في مصر في الكرة الطائرة شهد تراجعا خلال الفترة الماضية في ظل تجاهل القيادات السابقة للاتحاد لتطوير القطاع والذي شهد تطورا كبيرا في الدول المنافسة وهو ما أثر على مستوى منتخبات السيدات في مصر ،

مشيرا إلى أن قطاع السيدات سوف يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الراهنة بعد البدأ في خطة العمل والتي تضمنت دمج عناصر من منتخبات السيدات والإنسات والناشئات وتشكيل جيل جديد يكون قادرا على تمثيل مصر بشكل مشرف خلال المرحلة المقبلة لافتا إلى أن تأهل السيدات لاوليمبياد صعب لأن المنتخب في حالة تكوين حاليا ولكن هناك إهتمام كبير من القائمين على اتحاد اللعبة ودعم كامل من الدولة والاتحاد الدولي الذى وفر مدرب اجنبي لتدريب المنتخب لتكوين فريق قوي قادر على المنافسة فى البطولات المقبلة .

شدد عبد الدايم على أن منتخب الرجال يملك جيلا قويا قادر على حسم التأهل للاوليمبياد الذي وعد به جماهير مصر وطالبها بمساندة المنتخب خلال هذه المهمة القومية ، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة دعمت اللجنة المؤقته والمنتخبات الوطنية بما يقرب ١٣ مليون جنيه خلال الفترة الماضية ، مشيرا مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد انشاء صالة خاصة وفندق لاستضافة معسكرات المنتخبات الوطنية بدلا من الأموال الطائلة التي يتم إنفاقها على المعسكرات ، مضيفا أن الاتحاد يسير حاليا في إنهاء الإجراءات الإدارية بعد الحصول على موافقة ودعم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية خاصة وأن المعسكرات تكلف الاتحاد ما يقرب من 5 مليون جنية سنويا ، والصالة سوف توفير هذا المبلغ خلال عامين أو ثلاثة من انشاء المشروع .

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أشار عبدالدايم أن اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد تبنت هذا المشروع طويل الأجل من أجل إنجازه فى وقت قصير على قدر المستطاع ، ويعد هذا أكبر دليل على أن الكل يعمل داخل أروقة الاتحاد من أجل الصالح العام بدون النظر عن من يبقى أو يرحل

نفى أحمد عبدالدايم ما تردد بشأن سعيه لإلغاء الجمعية العمومية للاتحاد والتي تم إلغائها وكان مقررا أن تشهد انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد ،

وكشف عبدالدايم أن إلغاء العمومية كان بقرار من اللجنة الأولمبية بسبب وجود دعوة من رئيس الاتحاد السابق فؤاد عبدالسلام ببطلان الانتخابات وهو ما كان يستلزم إلغاء بند الانتخابات وتم إلغاء العمومية بتوصية من اللجنة الأولمبية لعدم تعرض الاتحاد لمشاكل قانونية مع الاتحاد الدولي.

من جانبه عبر الهولندى جيدو فورملين المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة ، عن سعادته بإهتمام الجماهير المصرية بالمنتخب ، مشيرا إلي انه ينتظر دعمه خلال تصفيات إلاولمبياد خلال الفترة المقبلة ،

ويستعد المنتخب حاليا للمواجهات بخوض دورة دولية تضم منتخبات الصين وبلجيكا بلغاريا باكستان.

وواصل جيدو تصريحاته،اول ما بدأت تعلمه هو التكييف للتأقلم مع الاتحاد واللاعبين لإيجاد طريقة للتعامل والتأهل بأفضل الطرق الى دورة الالعاب الاولمبية ، متمنيا في النهاية التأهل الي إلاولمبياد وتحقيق نتائج طيبة للمنتخب الوطني الأول.