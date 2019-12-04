رياضة | جاريث بيل يطعن جمهور ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يطعن جمهور ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني عن سر تقبله صافرات الاستهجان من الجماهير في ملعب سانتياجو برنابيو بدعوى تراجع مستواه وعدم التزامه في التدريبات.

وقال جاريث بيل لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية: "مع كامل احترامي للجميع فإن سانتياجو برنابيو هو أفضل مكان تتعرض فيه للانتقاد إذا لم تكن في مستواك المعهود.. وهذه هي طبائع الأمور هنا.

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وأضاف بيل: "تعرضت لصدمة في بداية الأمر لكن مع مرور عرفت كيفية التعامل معه مع مرور السنوات وأصبحت أتجاهله فهذا هو الحل المثالث لذلك".

وأشار إلى أن جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي قادر على التتويج بالبطولات مع الفريق.