رياضة | عبدالحفيظ يهدد لاعبو الأهلي بالعقوبات الصارمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ يهدد لاعبو الأهلي بالعقوبات الصارمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبو الفريق، قبل مواجهة الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصدم عبدالحفيظ جميع اللاعبين، بعدما أكد أنه قرر فرص عقوبات صارمة على أي لاعب يخرج عن النص ويعترض على قرارات التحكيم وتلقى الكروت المجانية.

يأتي ذلك لرغبة عبدالحفيظ في الحفاظ على نجوم الفريق من الغياب بالمباريات المقبلة، خاصةً أن الفريق يعاني من الإصابات والغيابات الطويلة، وهو ما قد يؤثر على الفريق إفريقيًا.

وحقق الأهلي، فوزًا أمس على بني سويف بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

من ناحية أخرى عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران الصباحي للفريق .

وحرص السويسري رينيه فايلر على الاجتماع بمدير الكرة لمناقشة بعض الأمور التنسيقية والإدارية الخاصة بمباراة الهلال السوداني المقبلة .

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واستأنف الاهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ويحضر فايلر وحسام عاشور كابتن الفريق، المؤتمر الصحفى لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامته في الثامنة مساء غد الخميس بقاعه المؤتمرات باستاد السلام .

ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفي عن المباراة ، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها ، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

الأهلي والهلال بدوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي افتتح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على الملعب الأوليمبي برادس.