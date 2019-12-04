رياضة | اعتزال البرغوث.. برشلونة يلاعب ميسي بعقد مفتوح للرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتزال البرغوث.. برشلونة يلاعب ميسي بعقد مفتوح للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يثق نادي برشلونة الإسباني في تمديد عقد نجم الفريق، ليونيل ميسي، الحائز مؤخرا على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مشواره، لما بعد عام 2021، موعد نهاية عقده الحالي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن أن رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه، للتفاوض بشأن تجديد عقده، علما بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك.

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وأوضحت أن إدارة البلوجرانا، لا تشك في رغبة ميسي بالبقاء مع النادي، الذي ترعرع في صفوفه منذ الصغر، وتوج معه بكل الألقاب الممكنة.

وأضافت أن بارتوميو دخل في مفاوضات مع خورخي والد ميسي للتقدم بخصوص مسألة تجديد عقد صاحب الـ32 عامًا

وكان ميسي قد أوضح عقب تسلمه الجائزة، أول أمس، رغبته في مواصلة اللعب، طالما استمر شعوره بأنه يقدم أفضل المستويات، رغم أنه يعي أن موعد الاعتزال يقترب.