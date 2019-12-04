رياضة | كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك في أول ظهور (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك في أول ظهور (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لنادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء في أول ظهور له بعد تولي المسئولية.

ورحب كارتيرون بمرتضى منصور رئيس الزمالك في لقائهما الأول معربًا عن سعادته بوجوده في نادي بحجم القلعة البيضاء مشددًا على أنه سيبذل كل جهده مع الفريق الفترة القادمة من أجل يكون عند حسن ظن الجماهير والإدارة.

وأوضح كارتيرون أنه يتمنى دعم الجماهير باستمرار في مشوار دوري أبطال إفريقيا خلال المباريات المقبلة.

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على الترحيب بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأشاد منصور بتاريخ المدرب الفرنسي في القارة السمراء مع ناديي الرجاء ومازيمبي وكذلك تجربته في مصر مع وادي دجلة ومن بعده الأهلي.

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وشدد رئيس النادي على أن المجلس استقر على اسم كارتيرون بمجرد ترشيحه لخبرته الكبيرة وثقته في مستواه مؤكدًا أنه سيحضر مباراة الشرقية اليوم بكأس مصر من داخل الملعب.

وتابع "كارتيرون سيقود التدريبات بداية من غدا وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل لجماهير الزمالك عقب مواجهة أول اغسطس السبت المقبل".

وأوضح "مباراة أول اغسطس ستقام السبت بملعب الدفاع الجوي بعدها سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد لتقديم المدرب لوسائل الإعلام وكشف تفاصيل التعاقد".

وطالب رئيس الزمالك الفريق بالتركيز في مباراة الشرقية اليوم خاصة أن مباريات الكأس صعبة وجميع الفرق لها كامل الاحترام والتقدير.

وأعلن رئيس الزمالك الطاقم الفني المساعد على المدرب الفرنسي والذي يضم سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مدربين وعمرو عبدالسلام مدرب لحراس المرمى واليوناني أنطونيو مدرب أحمال.